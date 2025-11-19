Découverte de la marche nordique au Club Alpin du pays de Montbéliard Courcelles les Montbéliard Montbéliard
Courcelles les Montbéliard Adresse du club 2 Rue Étienne Oehmichen Montbéliard Doubs
Début : 2025-11-19 14:00:00
fin : 2025-11-19 16:00:00
2025-11-19
Découverte de la marche nordique au Club Alpin du pays de Montbéliard le samedi 19 novembre à 14h (parcours vitae à Courcelles les Montbéliard)
Invitation à venir découvrir cette activité avec le Club Alpin du Pays de Montbéliard.
1 temps d’échauffement / 1 temps de marche et de technique / 1 temps d’étirements.
Ouvert à tous pour une première séance.
Quelques bâtons de marche seront prêtés par le Club. Baskets et vêtements chauds.
Contacter Françoise au 06.61.53.69.24 .
