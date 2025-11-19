Découverte de la marche nordique au Club Alpin du pays de Montbéliard Courcelles les Montbéliard Montbéliard

Découverte de la marche nordique au Club Alpin du pays de Montbéliard

Courcelles les Montbéliard
2 Rue Étienne Oehmichen
Montbéliard
Doubs

Début : 2025-11-19 14:00:00

fin : 2025-11-19 16:00:00

Découverte de la marche nordique au Club Alpin du pays de Montbéliard le samedi 19 novembre à 14h (parcours vitae à Courcelles les Montbéliard)

Invitation à venir découvrir cette activité avec le Club Alpin du Pays de Montbéliard.

1 temps d’échauffement / 1 temps de marche et de technique / 1 temps d’étirements.

Ouvert à tous pour une première séance.

Quelques bâtons de marche seront prêtés par le Club. Baskets et vêtements chauds.

Contacter Françoise au 06.61.53.69.24 .

