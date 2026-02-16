Découverte de la mare et de ses habitants Pays de Belvès
Parking de la piscine Pays de Belvès Dordogne
Samedi 21 février à 9h, rendez-vous au parking de la piscine de Belvès. Avec TERRE EN VERT venez découvrir et observer la faune sauvage qui peuple la mare, avec Bernard.
Samedi 21 février à 9h, rendez-vous au parking de la piscine de Belvès. Avec TERRE EN VERT venez découvrir et observer la faune sauvage qui peuple la mare, avec Bernard.
Nous visiterons plusieurs mares différentes. Les enfants sont les bienvenus. Prévoir des bottes ou des chaussures imperméables. Vers 12H30, nous partagerons un repas style auberge espagnole, pour ceux qui le désirent, à la salle des fêtes de Sagelat.
Gratuit pour les enfants
Renseignements et inscription 06 43 20 60 78 (sms) ou belvesnature@gmail.com
Adhésion annuelle à l’association de 3 euros Participation 5 euros .
Parking de la piscine Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 20 60 78 belvesnature@gmail.com
