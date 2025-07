Découverte de la maroquinerie à la joaillerie Déols

Découverte de la maroquinerie à la joaillerie Déols samedi 12 juillet 2025.

Découverte de la maroquinerie à la joaillerie

6 rue de l’Abbaye Déols Indre

Gratuit

Début : 2025-07-12 18:00:00

fin : 2025-08-23 20:00:00

2025-07-12 2025-08-23

Découverte de la méthode et fabrication de la maroquinerie à la joaillerie au musée de l’abbaye à Déols.

Sur réservation. .

6 rue de l’Abbaye Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 58 87 musee.deols@gmail.com

English :

Discover how leather goods and jewelry are made at the Abbey Museum in Déols.

German :

Entdeckung der Methode und Herstellung von Lederwaren bis hin zu Juwelen im Abteimuseum in Déols.

Italiano :

Scoprite come vengono realizzati gli articoli in pelle e i gioielli al Museo dell’Abbazia di Déols.

Espanol :

Descubra cómo se fabrican los artículos de cuero y las joyas en el Museo de la Abadía de Déols.

