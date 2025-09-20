Découverte de la marqueterie de paille Atelier de Sophie Deodato et Amandine Pagnon Saint-Germain-en-Laye

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

La marqueterie de paille est un art qui date du 17e siècle. Perdu pendant de nombreuses années, il refait surface dans les années art déco pour retomber dans l’oubli jusqu’à aujourd’hui. De nombreux grands décorateurs et designer réintègrent ce savoir-faire dans leurs projets.

Le travail de la paille de seigle, matériau humble, brut et naturel mais naturellement recouvert de silice, transforme le support sur lequel elle est appliquée en objet luxuriant.

Atelier de Sophie Deodato et Amandine Pagnon 21 rue de Pologne 78100 Saint-Germain-en-Laye

Savoir-faire « La marqueterie de paille »

© Amandine Pagnon