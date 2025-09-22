Découverte de la médecine traditionnelle chinoise Local Alré Bio Auray

Découverte de la médecine traditionnelle chinoise

Local Alré Bio 8 Rue de l'Irlande Auray Morbihan

Début : 2025-09-22 17:30:00

fin : 2025-09-22 18:30:00

2025-09-22

Découvrez la corrélation entre nos organes, la circulation de nos flux, les dérèglements qui s’installent et pourquoi… Cette conférence vous explique les principes, les outils et le déroulement d’une séance. Vous réaliserez des petits exercices digitopression de points, auto-massages, qi gong… Avec Nathalie Flanchec, praticienne en médecine traditionnelle chinoise. .

Local Alré Bio 8 Rue de l’Irlande Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 28 57

