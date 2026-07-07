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AGENDA · Coteaux-du-Blanzacais

Découverte de la Médiathèque de Blanzac Blanzac Coteaux-du-Blanzacais

mardi 7 juillet 2026 · Blanzac · Coteaux-du-Blanzacais

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Blanzac
Adresse
8 route de Montmoreau
Ville
16250 Coteaux-du-Blanzacais
Département
Charente
Tarif

Coteaux-du-Blanzacais

Découverte de la Médiathèque de Blanzac

Blanzac 8 route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-28 11:00:00

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-22 2026-07-28 2026-09-09

Venez découvrir la médiathèque de Blanzac !
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Blanzac 8 route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 61 33 93  mediathequeblanzac@cdc4b.com

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English : Découverte de la Médiathèque de Blanzac

Come and discover the Blanzac media library!

L’événement Découverte de la Médiathèque de Blanzac Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Sud Charente

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