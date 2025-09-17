DÉCOUVERTE DE LA MÉDIATHÈQUE Péret
Avenue Marcellin Albert Péret Hérault
Venez découvrir ou redécouvrir votre médiathèque autour d’un petit déjeuner.
Gratuit.
Avenue Marcellin Albert Péret 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 36 74 mediatheque@mairie-peret.fr
English :
Come and discover or rediscover your media library over breakfast.
Free admission.
German :
Entdecken Sie bei einem Frühstück Ihre Mediathek oder entdecken Sie sie neu.
Kostenlos.
Italiano :
Venite a scoprire o riscoprire la vostra mediateca durante la colazione.
Gratuito.
Espanol :
Venga a descubrir o redescubrir su mediateca durante el desayuno.
Gratuito.
