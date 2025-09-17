DÉCOUVERTE DE LA MÉDIATHÈQUE Péret

DÉCOUVERTE DE LA MÉDIATHÈQUE Péret mercredi 17 septembre 2025.

Avenue Marcellin Albert Péret Hérault

Début : 2025-09-17
fin : 2025-09-17

2025-09-17

Venez découvrir ou redécouvrir votre médiathèque autour d’un petit déjeuner.

Gratuit.
Avenue Marcellin Albert Péret 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 36 74  mediatheque@mairie-peret.fr

English :

Come and discover or rediscover your media library over breakfast.

Free admission.

German :

Entdecken Sie bei einem Frühstück Ihre Mediathek oder entdecken Sie sie neu.

Kostenlos.

Italiano :

Venite a scoprire o riscoprire la vostra mediateca durante la colazione.

Gratuito.

Espanol :

Venga a descubrir o redescubrir su mediateca durante el desayuno.

Gratuito.

