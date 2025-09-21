Découverte de la mer rouge en promenade avec Hugues Ruhlmann La Kunsthalle Mulhouse

Découverte de la mer rouge en promenade avec Hugues Ruhlmann Dimanche 21 septembre

Participation libre et gratuite. Départ à 10h de la gare de Dornach. Durée : 2h

Tout au long de l’exposition Déborder la rivière, La Kunsthalle propose un cycle de balades en lien avec les thématiques abordées par les artistes. La rivière, la faune, la flore, l’histoire de l’Ill et de la ville seront contées par des guides qui nous promèneront au bord de l’eau et nous délivreront leurs regards d’experts scientifiques ou de rêveurs assumés.

À l’occasion d’une grande promenade dans Dornach, Hugues Ruhlmann nous propose d’arpenter la Mer-Rouge, quartier mulhousien intimement lié à l’histoire industrielle de la ville. Quartier au nom exotique, la Mer-Rouge évoque le voyage pour les uns, l’aventure textile pour les autres. Qu’en est-il exactement ? Que raconte cette petite ville dans la ville ? Partir à la découverte de son patrimoine conservé ou disparu est l’occasion d’en savoir plus et de prendre la mesure du rôle qu’elle a joué dans le développement de la cité mulhousienne.

La Kunsthalle 16 rue de la Fonderie, 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Rebberg European Collectivity of Alsace Grand Est 03 69 77 66 47 https://kunsthallemulhouse.com [{« link »: « https://kunsthallemulhouse.com/evenement/lill-deborder-la-riviere/ »}] La Kunsthalle est le centre d’art contemporain d’intérêt national de la ville de Mulhouse, installé à la Fonderie, ancien bâtiment industriel reconverti, qu’elle partage avec l’Université de Haute-Alsace, les archives de la ville et les Ateliers pédagogiques d’arts plastiques.

Avec trois expositions par an, elle promeut et favorise la création artistique, aussi bien régionale que nationale et internationale. Elle s’adresse à tous les publics à travers des rendez-vous ponctuels ou réguliers, toujours en lien avec les expositions. Elle développe un important programme de médiation culturelle en proposant un large panel de visites.

La Kunsthalle est un lieu ouvert et rayonnant, grâce à un projet fondé sur l’échange et la recherche, qui inclut un principe d’invitation de commissaires d’exposition et d’artistes majeurs. Elle est aussi un lieu d’expérimentation, qui donne sa chance à de jeunes figures prometteuses.

