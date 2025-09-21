Découverte de la Mer Rouge. Promenade Gare de Dornach Mulhouse

Participation libre et gratuite

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Tout au long de l’exposition Déborder la rivière, La Kunsthalle propose un cycle de balades en lien aux thématiques abordées par les artistes. La rivière, la faune, la flore, l’histoire de l’Ill et de la ville seront contées par des guides qui nous promèneront au bord de l’eau et nous délivreront leurs regards d’experts scientifiques ou de rêveurs assumés.

Découverte de la Mer Rouge par Hugues Ruhlmann, amoureux de Dornach

A l’occasion d’une grande promenade dans Dornach, Hugues Ruhlmann nous propose d’arpenter la Mer-Rouge, quartier mulhousien intimement lié à l’histoire industrielle de la ville. Quartier au nom exotique, la Mer-Rouge évoque le voyage pour les uns, l’aventure textile pour les autres. Qu’en est-il exactement ? Que raconte cette petite ville dans la ville ? Partir à la découverte de son patrimoine conservé ou disparu est l’occasion d’en savoir plus et de prendre la mesure du rôle qu’elle a joué dans le développement de la cité mulhousienne.

Départ à 10h de la gare de Dornach. Durée : 2h

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

Gare de Dornach 8 rue Antoine Herzog, Mulhouse Mulhouse 68200 Dornach Haut-Rhin Grand Est

Collectif Encastrable, Paul Souviron & Antoine Lejolivet, « Æncrage, marque éphémère de loisir mulhousien », 2025 – Archives de Mulhouse