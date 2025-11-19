Découverte de la micro-électronique et ses métiers et de la salle blanche en collaboration avec Applied Materials & l’Association Télémaque Soitec Bernin

Découverte de la micro-électronique et ses métiers et de la salle blanche en collaboration avec Applied Materials & l’Association Télémaque Mercredi 19 novembre, 14h00 Soitec Isère

Dans le cadre de la Semaine de l’industrie 2025, nous proposons une visite en commun avec Applied Materials, partenaire de longue date de l’Association Télémaque. L’objectif : faire découvrir l’univers de la micro-électronique, échanger avec des professionnels et visiter une salle blanche high-tech. Au programme : accueil, présentation de l’entreprise, témoignages de professionnels, questions-réponses, puis visite guidée de la salle blanche ou encore atelier réalité virtuelle. Une occasion unique pour les participants de mieux comprendre les métiers de l’industrie d’aujourd’hui et de demain. L’événement est gratuit pour les participants, inscription uniquement via Télémaque.

Soitec chemin des franques Bernin 38190 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

