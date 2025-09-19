Découverte de la Micro-Folie Bugey Sud Musée du Bugey-Valromey Arvière-en-Valromey

Découverte de la Micro-Folie Bugey Sud Musée du Bugey-Valromey Arvière-en-Valromey vendredi 19 septembre 2025.

Découverte de la Micro-Folie Bugey Sud

Musée du Bugey-Valromey 3 rue Centrale Arvière-en-Valromey Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-19

La Micro-Folie est un musée numérique itinérant qui donne accès sur grand écran et tablettes à des milliers d’oeuvres de grands musées partenaires.

.

Musée du Bugey-Valromey 3 rue Centrale Arvière-en-Valromey 01260 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 07 24 92 patrimoine@ccbugeysud.com

English :

Micro-Folie is a traveling digital museum that provides access to thousands of works from major partner museums on large screens and tablets.

German :

Die Micro-Folie ist ein digitales Wandermuseum, das auf Großbildschirmen und Tablets Zugang zu Tausenden von Werken großer Partnermuseen bietet.

Italiano :

La Micro-Folie è un museo digitale itinerante che permette di accedere a migliaia di opere dei principali musei partner su grandi schermi e tablet.

Espanol :

La Micro-Folie es un museo digital itinerante que da acceso a miles de obras de los principales museos asociados en grandes pantallas y tabletas.

L’événement Découverte de la Micro-Folie Bugey Sud Arvière-en-Valromey a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier