Découverte de la Micro-Folie Bugey Sud Musée du Bugey-Valromey Arvière-en-Valromey
Découverte de la Micro-Folie Bugey Sud Musée du Bugey-Valromey Arvière-en-Valromey vendredi 19 septembre 2025.
Découverte de la Micro-Folie Bugey Sud
Musée du Bugey-Valromey 3 rue Centrale Arvière-en-Valromey Ain
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-19
2025-09-19
La Micro-Folie est un musée numérique itinérant qui donne accès sur grand écran et tablettes à des milliers d’oeuvres de grands musées partenaires.
Musée du Bugey-Valromey 3 rue Centrale Arvière-en-Valromey 01260 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 07 24 92 patrimoine@ccbugeysud.com
English :
Micro-Folie is a traveling digital museum that provides access to thousands of works from major partner museums on large screens and tablets.
German :
Die Micro-Folie ist ein digitales Wandermuseum, das auf Großbildschirmen und Tablets Zugang zu Tausenden von Werken großer Partnermuseen bietet.
Italiano :
La Micro-Folie è un museo digitale itinerante che permette di accedere a migliaia di opere dei principali musei partner su grandi schermi e tablet.
Espanol :
La Micro-Folie es un museo digital itinerante que da acceso a miles de obras de los principales museos asociados en grandes pantallas y tabletas.
