Découverte de la Micro-Folie de la Comm@nderie Commanderie des Templiers de la Villedieu Élancourt

Découverte de la Micro-Folie de la Comm@nderie 20 et 21 septembre Commanderie des Templiers de la Villedieu Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

La Micro-Folie permet de découvrir des œuvres numérisées, issues de 112 musées nationaux et internationaux et d’interagir grâce à un écran géant et des tablettes. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir les collections de La Villette : Notre-Dame de Paris, les résidences royales européennes et Paris.

Commanderie des Templiers de la Villedieu Route de Dampierre CD 58 78990 Élancourt Élancourt 78990 Yvelines Île-de-France https://lacommanderie.sqy.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 39 44 80 44 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.kiosq.sqy.fr »}] Cette ancienne commanderie templière, bâtie en partie dès le XIIIe siècle (chapelle), fut au fil des siècles transformée exclusivement en ferme : au XIXe siècle la chapelle devient même grange à foin ! Restaurée à la fin du XXe siècle et au XXIe siècle, ce haut lieu du patrimoine local expose aujourd’hui de l’art contemporain. La chapelle est inscrite au titre des Monuments historiques depuis 1926. En voiture depuis Paris : A13/A12/N10 sortie Élancourt/Commanderie Depuis la Gare SNCF de La Verrière : Bus 402, arrêt Chapelle de La Villedieu

