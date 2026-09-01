Découverte de la Micro-Folie – Journées Européennes du Patrimoine Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire
samedi 19 septembre 2026 · Le Château · Barbezieux-Saint-Hilaire
Informations pratiques
Barbezieux-Saint-Hilaire
Découverte de la Micro-Folie – Journées Européennes du Patrimoine
Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente – service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez la Micro-Folie, un musée numérique aux collections variées pour petits et grands, ouvert en continu. Retrouver le programme entier du Château de Barbezieux entier en document.
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Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente – service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine patrimoinetourisme@cdc4b.com
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English : Découverte de la Micro-Folie – Journées Européennes du Patrimoine
Discover Micro-Folie, a digital museum with varied collections for young and old alike, open around the clock. View the full programme for the Château de Barbezieux in document form.
L’événement Découverte de la Micro-Folie – Journées Européennes du Patrimoine Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme du Sud Charente
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