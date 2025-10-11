Découverte de la miellerie de Sulauze Lieu dit Sulauze Istres

Découvrez le monde fascinant des abeilles et le secret de la fabrication du miel lors d’une visite immersive au coeur de la miellerie du domaine de Sulauze.

Julie Victoria, apicultrice, vous initiera à l’histoire de la miellerie. Elle vous partagera avec enthousiasme son amour pour les abeilles et l’importance vitale de ces pollinisateurs pour notre écosystème.

Vous découvrirez les produits de la ruche (miel, pollen, propolis, cire) et dégusterez le miel du domaine.

Ensuite, si la météo le permet et pour ceux qui le veulent Julie vous emmènera pour une balade champêtre sur le domaine jusqu’au rucher (45 minutes A/R environ). .

Lieu dit Sulauze Domaine de Sulauze Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

Discover the fascinating world of bees and the secret of honey production on an immersive tour of the Domaine de Sulauze honey house.

Entdecken Sie die faszinierende Welt der Bienen und das Geheimnis der Honigherstellung bei einem immersiven Besuch im Herzen der Honigfabrik der Domaine de Sulauze.

Scoprite l’affascinante mondo delle api e il segreto della produzione del miele con un tour immersivo della casa del miele del Domaine de Sulauze.

Descubra el fascinante mundo de las abejas y el secreto de la producción de miel en una visita inmersiva a la casa de la miel del Domaine de Sulauze.

