Découverte de la Minoterie de Penzé Journées Européennes du Patrimoine Minoterie de Penzé Taulé

Découverte de la Minoterie de Penzé Journées Européennes du Patrimoine Minoterie de Penzé Taulé dimanche 21 septembre 2025.

Découverte de la Minoterie de Penzé Journées Européennes du Patrimoine

Minoterie de Penzé 7 rue du Moulin Taulé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-22 19:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Construite en 1834, la Minoterie de Penzé est un moulin du Roy qui a gardé toute son intégrité extérieure. Depuis 1997, la Minoterie ne produit plus de farine et devient peu à peu un espace dédié aux arts et cultures. Les anciens minotiers viendront vous raconter comment fonctionnait l’édifice. Une exposition est également prévue dans un autre bâtiment en lien avec la thématique des routes. Des véhicules anciens seront exposés dans la cour pour l’événement.

Visite libre. .

Minoterie de Penzé 7 rue du Moulin Taulé 29670 Finistère Bretagne +33 2 98 67 00 43

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Découverte de la Minoterie de Penzé Journées Européennes du Patrimoine Taulé a été mis à jour le 2025-09-04 par OT BAIE DE MORLAIX