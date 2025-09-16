Découverte de la mosaïque – par Ô P’tits Coins Le 20 mille Nantes

Découverte de la mosaïque – par Ô P’tits Coins Le 20 mille Nantes mardi 16 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-16 18:30 – 19:30

Gratuit : non 45 € / personne Ados, adultes

Sur une plaque de Wedi de 15 par 15 cm, les participants découvrent l’univers de la mosaïque par l’apprentissage des outils et la combinaison de différents matériaux, afin de créer une composition harmonieuse. Les matériaux utilisés sont ceux de la mosaïque traditionnelle. Dessins et matériel fournis. Pensez à apporter un tablier ou un vêtement qui ne craint pas. L’atelier est ouvert à partir de 15 ans. Boisson incluse.

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

0625809091 https://optitscoins.fr/les-ateliers/atelier-mozaique