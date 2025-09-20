Découverte de la Moselle canalisée, à bord d’une caravelle Société Nautique de Basse Moselle S.N.B.M Guénange

Découverte de la Moselle canalisée, à bord d’une caravelle Société Nautique de Basse Moselle S.N.B.M Guénange samedi 20 septembre 2025.

Découverte de la Moselle canalisée, à bord d’une caravelle 20 et 21 septembre Société Nautique de Basse Moselle S.N.B.M Moselle

Durée de la visite : à la convenance du visiteur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Embarquez pour une expérience unique à bord d’une caravelle, voilier mythique des années 1960.

Vous aurez l’occasion de naviguer sur la Moselle canalisée, entre Bousse et Richemont.

Société Nautique de Basse Moselle S.N.B.M Rue de la Moselle, 57310 Guénange Guénange 57310 Moselle Grand Est 06 85 94 08 92 https://snbm.fr Chaque club a une histoire plus ou moins longue. La nôtre débute en 1954, avec la proposition de créer un centre nautique à Guénange, sous l’impulsion de M. Desjardins, ancien commandant de marine, et avec le soutien du commandant Normand, secrétaire général de l’Union nautique française. Après un essai de navigation à la voile avec un bateau de type « Charpie », l’accord de principe pour la création d’un cercle nautique est pris en 1955. Il faudra néanmoins attendre le 13 juillet 1962 pour voir officialiser le club de voile, avec son inscription au tribunal de Thionville. Les fondateurs s’installent alors sur la rive droite de la Moselle, à côté de l’école de natation de Guénange, avec pour objectif de faire découvrir les plaisirs de la voile au plus grand nombre.

Le club, labellisé par la Fédération française de voile (« École française de voile », « École de compétition double et solitaire », « École de sport dériveur » et « Club sport loisir »), est encadré par des moniteurs fédéraux. Nous y proposons l’initiation, le perfectionnement, la compétition ainsi que la navigation de loisir.

La SNBM est affiliée à la Fédération française de sport adapté depuis le 5 mai 2022. Toutefois, nous avions déjà établi un partenariat avec l’IME de Pierrevillers dès 2017 et organisons régulièrement des journées de découverte pour des personnes en situation de handicap psychique et mental, en collaboration avec le CDSA de Moselle.

Le club a reçu le label Or Moselle Sport Citoyen le 18 mai 2022. Autoroute à proximité et parking disponible.

Embarquez pour une expérience unique à bord d’une caravelle, voilier mythique des années 1960.

© RH SNBM