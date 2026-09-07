Découverte de la Moselle canalisée entre Bousse et Uckange en voilier, Société nautique de Basse Moselle, Guénange

Informations pratiques

Découverte de la Moselle canalisée entre Bousse et Uckange en voilier 19 et 20 septembre Société nautique de Basse Moselle Moselle

Maximum 4 personnes par bateau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découverte de la Moselle canalisée sur un voilier de type caravelle.

La durée de la promenade est variable, car tributaire de la météo (vent principalement).

Société nautique de Basse Moselle rue de la Moselle 57310 Guénange Guénange 57310 Moselle Grand Est 0685940892 https://snbm.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61566805530603 La Moselle canalisée et son lit d’origine Sortie d’autoroute à proximité et parking disponible

Découverte de la Moselle canalisée sur un voilier de type caravelle.

©SNBM