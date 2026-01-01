Découverte de la nature Coutansouze
Découverte de la nature
Rond-point des Fayes Coutansouze Allier
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-28 14:00:00
fin : 2026-02-18 16:00:00
Date(s) :
2026-01-28 2026-02-18
Une approche sensible et ludique de la nature pour les plus jeunes. A partir de 3 ans.
Rond-point des Fayes Coutansouze 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 64 60 47 contact.dendelion@gmail.com
English :
A sensitive, fun approach to nature for the very young. Ages 3 and up.
