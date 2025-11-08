Découverte de la nature de proximité au fil des saisons Médiathèque de Tonnay-Charente Tonnay-Charente
Découverte de la nature de proximité au fil des saisons Médiathèque de Tonnay-Charente Tonnay-Charente samedi 8 novembre 2025.
Découverte de la nature de proximité au fil des saisons
Médiathèque de Tonnay-Charente 81 rue Alsace-Lorraine Tonnay-Charente Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 10:00:00
fin : 2025-11-08 12:00:00
Date(s) :
2025-11-08
Avec Fabienne Plissonneau, guide animatrice nature Au cœur du Marais.
.
Médiathèque de Tonnay-Charente 81 rue Alsace-Lorraine Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 01 27 mediathequetonnaycharente@agglo-rochefortocean.fr
English : Discovering local nature through the seasons
With Fabienne Plissonneau, nature guide In the heart of the Marais.
German : Entdeckung der Natur in der Nähe im Laufe der Jahreszeiten
Mit Fabienne Plissonneau, Naturführer und Animator Im Herzen des Sumpfes.
Italiano :
Con Fabienne Plissonneau, guida naturalistica? Nel cuore del Marais.
Espanol :
Con Fabienne Plissonneau, guía naturalista ? En el corazón del Marais.
L’événement Découverte de la nature de proximité au fil des saisons Tonnay-Charente a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme Rochefort Océan