Découverte de la nature de proximité au fil des saisons Médiathèque de Tonnay-Charente Tonnay-Charente

Découverte de la nature de proximité au fil des saisons

Médiathèque de Tonnay-Charente 81 rue Alsace-Lorraine Tonnay-Charente Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-08 12:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Avec Fabienne Plissonneau, guide animatrice nature Au cœur du Marais.

.

Médiathèque de Tonnay-Charente 81 rue Alsace-Lorraine Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 01 27 mediathequetonnaycharente@agglo-rochefortocean.fr

English : Discovering local nature through the seasons

With Fabienne Plissonneau, nature guide In the heart of the Marais.

German : Entdeckung der Natur in der Nähe im Laufe der Jahreszeiten

Mit Fabienne Plissonneau, Naturführer und Animator Im Herzen des Sumpfes.

Italiano :

Con Fabienne Plissonneau, guida naturalistica? Nel cuore del Marais.

Espanol :

Con Fabienne Plissonneau, guía naturalista ? En el corazón del Marais.

L’événement Découverte de la nature de proximité au fil des saisons Tonnay-Charente a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme Rochefort Océan