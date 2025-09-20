Découverte de la Nécropole Nationale de la Doua Nécropole Nationale de la Doua Villeurbanne

Découverte de la Nécropole Nationale de la Doua 20 et 21 septembre Nécropole Nationale de la Doua Métropole de Lyon

Visites guidées les samedi 20 et dimanche 21 septembre, sur réservation : de 9h00 à 10 h30 et de 10h30 à 12h00 – De 14h00 à 15h30 et de 15h30 à 17h00. Possibilité d’intégrer des créneaux, si places disponibles, pour les personnes sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Terrain militaire à l’origine, ce site a été utilisé comme lieu d’exécution par l’armée allemande pendant l’occupation. Aménagée en 1954, la Nécropole Nationale de la Doua, dite de regroupement, rassemble plus de 6 000 tombes représentant les conflits contemporains dans leur diversité.

Nécropole Nationale de la Doua Allée du Frère Benoît 69100 VILLEURBANNE Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 06 08 77 25 79 [{« type »: « link », « value »: « http://dersg.lyon.onacvg@gmail.com »}] – Tram T1, Croix-Luizet – Accès à l'intérieur de la nécropole par un portillon situé Boulevard Niels Bohr

– Parking Allée du Frère Benoît

