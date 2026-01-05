Découverte de la passe à la civelle Port de Ribérou à la Maison de la Pêche Saujon

Découverte de la passe à la civelle

Port de Ribérou à la Maison de la Pêche Maison de la Pêche Saujon Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-16 10:00:00

fin : 2026-04-30 11:30:00

Date(s) :

2026-04-16

Du port de Ribérou au site de la Lande, étonnez-vous autour de la passe à civelles. Une découverte instructive et une activité plaisante sont au rendez-vous!

.

Port de Ribérou à la Maison de la Pêche Maison de la Pêche Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From the port of Ribérou to the site of La Lande, surprise yourself around the elver pass. An instructive discovery and a fun activity!

L’événement Découverte de la passe à la civelle Saujon a été mis à jour le 2026-01-05 par Royan Atlantique