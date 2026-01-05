Découverte de la passe à la civelle Port de Ribérou à la Maison de la Pêche Saujon
Port de Ribérou à la Maison de la Pêche Maison de la Pêche Saujon Charente-Maritime
Début : Jeudi 2026-04-16 10:00:00
fin : 2026-04-30 11:30:00
Du port de Ribérou au site de la Lande, étonnez-vous autour de la passe à civelles. Une découverte instructive et une activité plaisante sont au rendez-vous!
Port de Ribérou à la Maison de la Pêche Maison de la Pêche Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr
From the port of Ribérou to the site of La Lande, surprise yourself around the elver pass. An instructive discovery and a fun activity!
