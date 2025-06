Découverte de la Pêche à la truite au plan d’eau du Ribatel à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 9 juillet 2025 07:00

Aveyron

Découverte de la Pêche à la truite au plan d’eau du Ribatel à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-09

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-07-09

Chaque été, la société de pêche locale propose aux enfants de découvrir la pêche à l’étang du Ribatel.

Rendez-vous Avenue de la Gare, à la sortie du village, à partir de 9h, les mercredi et vendredi, jusqu’à 11h30.

Activité réservée aux enfants de 7 à 13 ans, sous la responsabilité des parents. Sans réservation !

Carte de pêche obligatoire au préalable (7€ la carte découverte).

Possibilité d’acheter les cartes de pêche à l’Office du Tourisme de St Geniez d’Olt, à la maison de la presse de St Geniez d’Olt, au camping Brise du Lac à Ste Eulalie d’Olt ou à la mairie et au camping de St Laurent d’Olt ).

Possibilité de conserver 3 truites maximum

Equipement fourni sur place (canne à pêche fournie, etc.) 3 .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 6 08 14 53 98

English :

Every summer, the local fishing club invites children to discover fishing at the Ribatel pond.

German :

Jeden Sommer bietet der örtliche Fischereiverein Kindern die Möglichkeit, das Angeln am Étang du Ribatel kennenzulernen.

Italiano :

Ogni estate, il club di pesca locale invita i bambini a scoprire la pesca nel laghetto Ribatel.

Espanol :

Todos los veranos, el club de pesca local invita a los niños a descubrir la pesca en el estanque de Ribatel.

L’événement Découverte de la Pêche à la truite au plan d’eau du Ribatel à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2025-06-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)