Découverte de la Pêche à pied à Saint-Malo, Saint-Malo, France, Saint-Malo

Découverte de la Pêche à pied à Saint-Malo 20 avril et 17 mai Saint-Malo, France Ille-et-Vilaine

Tarifs : adulte 13.5€ ; enfant 9€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-20T17:00:00+02:00 – 2026-04-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-17T16:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:00:00+02:00

Partez à la découverte de la pêche à pied et rencontrez les espèces emblématiques de nos côtes lors d’une sortie guidée à marée basse, au cœur de la baie de Saint-Malo.

Lorsque la mer se retire, l’estran dévoile un univers riche et surprenant. Accompagné par votre guide naturaliste, vous explorerez ce milieu vivant pour observer la faune et la flore caractéristiques de la côte d’Émeraude. Toute l’année, profitez d’une activité de plein air à la fois ludique, pédagogique et accessible à tous.

Au cours de cette sortie, vous apprendrez à :

découvrir la biodiversité de l’estran

reconnaître les principales espèces de coquillages, crustacés et petits poissons (étrilles, palourdes, bigorneaux, crevettes, etc.)

comprendre leur mode de vie et leurs habitats

observer le phénomène des marées et son influence sur le littoral

apprendre les techniques de collecte respectueuses du milieu

connaître la réglementation et les bonnes pratiques de la pêche à pied

Cette sortie allie observation naturaliste et tradition locale : comprendre les marées, identifier les habitats, savoir où et comment chercher sans abîmer la faune, les algues ou les rochers.

Une expérience conviviale, familiale et respectueuse de la nature, idéale pour les particuliers comme pour les groupes scolaires. Elle permet aux petits comme aux grands de découvrir le littoral autrement, tout en adoptant les bons gestes pour préserver cet environnement fragile.

Durée : 2h00

Activité organisée par Yann – Guide nature et skipper

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/decouverte-de-la-peche-a-pied-a-saint-malo-9584

Saint-Malo, France Saint-Malo, France Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/decouverte-de-la-peche-a-pied-a-saint-malo-9584 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/decouverte-de-la-peche-a-pied-a-saint-malo-9584 »}]

Explorez l’estran de Saint-Malo : initiation à la pêche à pied durable Nature Sortie nature