Découverte de la pêche à pied Tréauville
vendredi 28 août 2026 · Tréauville
Informations pratiques
Tréauville
Découverte de la pêche à pied
Port Dielette Tréauville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 13:30:00
fin : 2026-08-28 15:30:00
Date(s) :
2026-08-28
Partez en famille à la découverte de la pêche à pied Équipés d’une épuisette, explorez les rochers à marée basse et observez les petits animaux qui y trouvent refuge. Une animation ludique et interactive pour apprendre à connaître la richesse du littoral tout en respectant cet écosystème fragile. Une aventure idéale pour petits et grands, curieux de nature ! .
Port Dielette Tréauville 50340 Manche Normandie +33 6 31 24 80 84 eauxnaturailes@gmail.com
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English : Découverte de la pêche à pied
L’événement Découverte de la pêche à pied Tréauville a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Cotentin