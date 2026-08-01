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AGENDA · Tréauville

Découverte de la pêche à pied Tréauville

vendredi 28 août 2026 · Tréauville

Découverte de la pêche à pied Tréauville

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
13:30:00
Adresse
Port Dielette
Ville
50340 Tréauville
Département
Manche
Tarif

Tréauville

Découverte de la pêche à pied

Port Dielette Tréauville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 13:30:00
fin : 2026-08-28 15:30:00

Date(s) :
2026-08-28

Partez en famille à la découverte de la pêche à pied Équipés d’une épuisette, explorez les rochers à marée basse et observez les petits animaux qui y trouvent refuge. Une animation ludique et interactive pour apprendre à connaître la richesse du littoral tout en respectant cet écosystème fragile. Une aventure idéale pour petits et grands, curieux de nature !   .

Port Dielette Tréauville 50340 Manche Normandie +33 6 31 24 80 84  eauxnaturailes@gmail.com

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English : Découverte de la pêche à pied

L’événement Découverte de la pêche à pied Tréauville a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Cotentin