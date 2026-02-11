Découverte de la Pêche au coup Etang d’ Antonianes Monistrol-sur-Loire

Découverte de la Pêche au coup

Etang d’ Antonianes Antonianes Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15 17:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Découverte de la pêche au coup en compagnie d’un moniteur guide de pêche diplômé BPJEPS. Matériel et appâts fournis. Etang d’Antonianes. Réservation à l’office de tourisme Marches du Velay-Rochebaron.

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Etang d’ Antonianes Antonianes Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

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English :

Discover fishing in the company of a BPJEPS-certified fishing guide. Equipment and bait supplied. Etang d?Antonianes. Bookings at Marches du Velay-Rochebaron tourist office.

L’événement Découverte de la Pêche au coup Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron