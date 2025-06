Découverte de la pêche – La Chapelle-d’Aurec 25 juillet 2025 09:00

Haute-Loire

Découverte de la pêche Le Chambon La Chapelle-d'Aurec Haute-Loire

Vendredi 2025-07-25 09:00:00

2025-07-25

L’AAPPMA de Monistrol Gournier vous propose de découvrir la pêche au coup dans la Loire au lieu dit Le Chambon . Matériel fourni. Pour les adultes et les enfants à partir de 8 ans accompagnés d’un adulte. Sur réservation.

Le Chambon

La Chapelle-d’Aurec 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

English :

The Monistrol Gournier AAPPMA offers you the chance to try your hand at spearfishing in the Loire at Le Chambon. Equipment provided. For adults and children aged 8 and over accompanied by an adult. Reservations required.

German :

Die AAPPMA von Monistrol Gournier bietet Ihnen die Möglichkeit, das Angeln in der Loire am Ort « Le Chambon » zu entdecken. Die Ausrüstung wird zur Verfügung gestellt. Für Erwachsene und Kinder ab 8 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen. Nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

L’AAPPMA Monistrol Gournier vi invita a cimentarvi nella pesca subacquea nella Loira a Le Chambon. Attrezzatura fornita. Per adulti e bambini a partire dagli 8 anni accompagnati da un adulto. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

La AAPPMA Monistrol Gournier le invita a probar la pesca submarina en el Loira, en Le Chambon. Material proporcionado. Para adultos y niños a partir de 8 años acompañados de un adulto. Imprescindible reservar.

