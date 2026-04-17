Montmartin-sur-Mer

Découverte de la Pêcherie La Maillard en calèche

23 Rue de la Bredaine Montmartin-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 17:30:00

fin : 2026-07-21 19:30:00

Date(s) :

2026-07-21

En calèche bâchée découverte de la Pêcherie La Maillard, 2hrs avec gouter, méthode de pêche ancestrale, 2 kms sur l’estran pour comprendre comment le pêcheur récupère le poisson. Petits et grands, départ 2 hrs avant marée basse. .

23 Rue de la Bredaine Montmartin-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 62 45 83 94 cheval.atteler.monter@outlook.fr

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English : Découverte de la Pêcherie La Maillard en calèche

L’événement Découverte de la Pêcherie La Maillard en calèche Montmartin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-17 par Coutances Tourisme