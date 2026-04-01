Montmartin-sur-Mer

Découverte de la Pêcherie Maillard en calèche

23 Rue de la Bredaine Montmartin-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 10:30:00

fin : 2026-04-14 12:30:00

Date(s) :

2026-04-14

Découverte en calèche bâchée de la Pêcherie Maillard , méthode de pêche ancestrale, pour petits et grands, durée 2 hrs avec gouter. Balade sur l’estran de 2 kms pour atteindre la Pêcherie ou le pêcheur récupère le poisson piégé dans le Benâtre. .

23 Rue de la Bredaine Montmartin-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 62 45 83 94 cheval.atteler.monter@outlook.fr

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English : Découverte de la Pêcherie Maillard en calèche

L’événement Découverte de la Pêcherie Maillard en calèche Montmartin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-25 par Coutances Tourisme