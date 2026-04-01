Découverte de la Pêcherie Maillard en calèche Montmartin-sur-Mer
Découverte de la Pêcherie Maillard en calèche Montmartin-sur-Mer mardi 14 avril 2026.
Montmartin-sur-Mer
Découverte de la Pêcherie Maillard en calèche
23 Rue de la Bredaine Montmartin-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 10:30:00
fin : 2026-04-14 12:30:00
Date(s) :
2026-04-14
Découverte en calèche bâchée de la Pêcherie Maillard , méthode de pêche ancestrale, pour petits et grands, durée 2 hrs avec gouter. Balade sur l’estran de 2 kms pour atteindre la Pêcherie ou le pêcheur récupère le poisson piégé dans le Benâtre. .
23 Rue de la Bredaine Montmartin-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 62 45 83 94 cheval.atteler.monter@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Découverte de la Pêcherie Maillard en calèche
L’événement Découverte de la Pêcherie Maillard en calèche Montmartin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-25 par Coutances Tourisme
À voir aussi à Montmartin-sur-Mer (Manche)
- Escapade en calèche Montmartin-sur-Mer 16 avril 2026
- Escapade en calèche Montmartin-sur-Mer 22 avril 2026
- Découverte de la Pêcherie Maillard en calèche Montmartin-sur-Mer 22 avril 2026
- Balade bien-être Montmartin-sur-Mer 28 avril 2026