Découverte de la pelouse calcaire du Potelon Attignéville

Attignéville

Découverte de la pelouse calcaire du Potelon

37 rue de l’église Attignéville Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Offrez-vous une parenthèse nature au cœur de la pelouse calcaire du Potelon, un espace vivant façonné par le pâturage des chèvres, où s’exprime un équilibre précieux entre faune, flore et pratiques pastorales.

En début de sortie, Alexia, chevrière passionnée, partagera avec vous son quotidien et son savoir-faire. Elle vous parlera de son métier, du choix de la race lorraine et des liens étroits entre élevage et préservation des milieux naturels.

Au fil d’une promenade conviviale et accessible à tous, laissez-vous guider en toute simplicité et ouvrez l’œil sur les richesses qui vous entourent. Observations, échanges et découvertes rythmeront ce moment de partage en plein air.

Pour enrichir l’expérience, du matériel sera mis à votre disposition loupes à main pour explorer les détails du vivant et jumelles pour admirer le paysage sous un autre regard.

Réservations obligatoires auprès de l’Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges.Tout public

0 .

37 rue de l’église Attignéville 88300 Vosges Grand Est +33 3 29 94 10 95 contact@tourisme-ouest-vosges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Treat yourself to a natural interlude in the heart of the Potelon limestone lawn, a living space shaped by goat grazing, where a precious balance between fauna, flora and pastoral practices is expressed.

At the start of the tour, Alexia, a passionate goatherd, will share her daily routine and know-how with you. She will tell you about her job, the choice of the Lorraine breed and the close links between livestock farming and the preservation of natural environments.

As you stroll along, let yourself be guided and open your eyes to the riches that surround you. Observations, exchanges and discoveries will punctuate this moment of open-air sharing.

To enhance the experience, equipment will be provided: hand-held magnifying glasses to explore the details of life and binoculars to admire the landscape from a different angle.

Reservations required from the Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges.

L’événement Découverte de la pelouse calcaire du Potelon Attignéville a été mis à jour le 2026-04-24 par OT DE L’OUEST DES VOSGES