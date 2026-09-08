Découverte de la plus vieille église du département, Église Saint-Pierre-ès-Liens, Brienne-la-Vieille

Informations pratiques

Découverte de la plus vieille église du département 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre-ès-Liens Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découverte de la Colonne de Taranis visible à l’intérieur.

Église Saint-Pierre-ès-Liens 24 Rue Alexandre Hugot, 10500 Brienne-la-Vieille Brienne-la-Vieille 10500 Aube Grand Est 03 25 92 85 65 L’église est construite sur un site gallo-romain vers le XIIe siècle.

Tandis que la nef romane est du XIIe siècle, le chœur de l’église est du XVIe siècle. L’église abrite une chaire à prêcher et un autel-retable dédié à saint Nicolas, datés du XVIIIe siècle.

Le portail vient de l’abbaye de Basse-Fontaine, remaniée aux XIVe, XVIe et XVIIIe siècles.

La colonne de Taranis est visible à l’intérieur de l’église.

Classée parmi les monuments historiques en 1907, elle serait l’une des plus vieilles églises du département. Parking

Découverte de la Colonne de Taranis visible à l’intérieur.

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