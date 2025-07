Découverte de la poésie de Marie-José Pascal La Loupe

Découverte de la poésie de Marie-José Pascal La Loupe samedi 12 juillet 2025.

6 RUE DU 17 JUIN 1944 La Loupe Eure-et-Loir

Gratuit

2025-07-12 16:00:00

2025-07-12 17:30:00

2025-07-12

Habitant de La Loupe, Marie-José Pascal écrit de la poésie depuis toujours. Elle a publié plusieurs recueils de poésie dont la plupart ont reçu un prix littéraire.

A l’occasion de cet évènement, Marie-José vous fera découvrir son travail.

Sur inscription.

6 RUE DU 17 JUIN 1944 La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 18 00 03 63 lemillefeuille.laloupe@gmail.com

English :

A resident of La Loupe, Marie-José Pascal has been writing poetry for as long as she can remember. She has published several collections of poetry, most of which have won literary prizes.

On the occasion of this event, Marie-José will introduce you to her work.

Registration required.

German :

Die in La Loupe lebende Marie-José Pascal schreibt seit jeher Gedichte. Sie hat mehrere Gedichtbände veröffentlicht, von denen die meisten mit einem Literaturpreis ausgezeichnet wurden.

Anlässlich dieser Veranstaltung wird Marie-José Ihnen einen Einblick in ihre Arbeit geben.

Nach Anmeldung.

Italiano :

Residente a La Loupe, Marie-José Pascal scrive poesie da sempre. Ha pubblicato diverse raccolte di poesie, la maggior parte delle quali ha vinto premi letterari.

In occasione di questo evento, Marie-José vi mostrerà le sue opere.

È richiesta la registrazione.

Espanol :

Residente en La Loupe, Marie-José Pascal escribe poesía desde que tiene uso de razón. Ha publicado varios poemarios, la mayoría de ellos galardonados con premios literarios.

En este acto, Marie-José le mostrará su obra.

Inscripción obligatoria.

