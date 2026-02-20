Découverte de la production de spiruline Consac

Découverte de la production de spiruline

Bois des Servants, Consac Consac Charente-Maritime

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

2026-02-27

Dans le cadre des Rencontres et Découvertes Locales.

Afin de diversifier leur ferme aquacole et l’élevage de poissons d’ornements, M. et Mme De Poix développent la production de spiruline, une micro-algue aux multiples bienfaits.

Bois des Servants, Consac Consac 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

English :

As part of the Rencontres et Découvertes Locales program.

To diversify their aquaculture farm and ornamental fish breeding, Mr. and Mrs. De Poix are developing the production of spirulina, a micro-algae with multiple benefits.

