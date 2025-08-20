Découverte de la production du safran Rencontres & Découvertes Locales Meux

Vous partirez à la rencontre de Madame Ouvrard, productrice de safran. Elle vous présentera la culture particulière de ce crocus sativus, et vous dévoilera de délicieuses idées recettes. Sur inscription Office de tourisme de Jonzac

parking salle des fêtes de Meux Meux 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

English :

Meet Madame Ouvrard, saffron grower. She’ll introduce you to the special cultivation of this crocus sativus, and reveal some delicious recipe ideas. Registration Jonzac Tourist Office

German :

Sie werden Madame Ouvrard, eine Safranproduzentin, kennenlernen. Sie wird Ihnen den besonderen Anbau dieses Crocus sativus vorstellen und Ihnen köstliche Rezeptideen verraten. Nach Anmeldung Office de tourisme de Jonzac

Italiano :

Incontrate Madame Ouvrard, coltivatrice di zafferano. Vi racconterà le particolarità della coltivazione di questo crocus sativus e vi svelerà alcune deliziose idee di ricette. Iscrizione obbligatoria Ufficio del turismo di Jonzac

Espanol :

Conozca a Madame Ouvrard, cultivadora de azafrán. Le contará todo sobre el cultivo especial de este crocus sativus y le revelará algunas deliciosas ideas de recetas. Inscripción obligatoria Oficina de Turismo de Jonzac

