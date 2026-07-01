Informations pratiques

Meux

Découverte de la production du safran Rencontres & Découvertes Locales

parking salle des fêtes de Meux Meux Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Vous partirez à la rencontre de Madame Ouvrard, productrice de safran. Elle vous présentera la culture particulière de ce crocus sativus, et vous dévoilera de délicieuses idées recettes. Sur inscription Office de tourisme de Jonzac

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parking salle des fêtes de Meux Meux 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

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English :

Meet Madame Ouvrard, saffron grower. She’ll introduce you to the special cultivation of this crocus sativus, and reveal some delicious recipe ideas. Registration Jonzac Tourist Office

L’événement Découverte de la production du safran Rencontres & Découvertes Locales Meux a été mis à jour le 2026-06-29 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge