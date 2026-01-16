Découverte de la psychogénéalogie 2 Le nid qui danse Baignes
Découverte de la psychogénéalogie 2 Le nid qui danse Baignes samedi 28 mars 2026.
Découverte de la psychogénéalogie 2
Le nid qui danse 1 ROUTE DE VELLE Baignes Haute-Saône
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-03-28 17:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Un regard sur notre passé pour alléger, éclairer notre présent, et vivre sa vie à Soi.
Cet atelier s’adresse aux personnes ayant assisté au 1er atelier découverte du matin.
Un partage sera fait
– sur les recherches effectuées
– les éventuels questionnements
– et d’autres outils et thématiques seront proposés
Sur inscription .
Le nid qui danse 1 ROUTE DE VELLE Baignes 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 81 45 90 contact@lenidquidanse.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Découverte de la psychogénéalogie 2
L’événement Découverte de la psychogénéalogie 2 Baignes a été mis à jour le 2026-01-16 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE