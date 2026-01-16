Découverte de la psychogénéalogie Le nid qui danse Baignes

Découverte de la psychogénéalogie Le nid qui danse Baignes samedi 28 mars 2026.

Le nid qui danse 1 ROUTE DE VELLE Baignes Haute-Saône

Tarif : 30 – 30 – EUR

Début : 2026-03-28 09:00:00
fin : 2026-03-28 12:00:00

2026-03-28

Un regard sur notre passé pour alléger et éclairer notre présent, et vivre sa vie à Soi.
Lors de cet atelier, il vous sera présenté la méthode du ‘genosociogramme’ de Anne Ancelin Schützenberger, créatrice de cette discipline, un outil qui pourrait vous aider à mettre en lumière, entre autres, certains schémas récurrents et croyances au sein de votre famille.
Le nid qui danse 1 ROUTE DE VELLE Baignes 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 81 45 90  contact@lenidquidanse.fr

