DÉCOUVERTE DE LA RÉALITÉ AUGMENTÉE Montpellier

DÉCOUVERTE DE LA RÉALITÉ AUGMENTÉE
907 avenue du professeur Blayac Montpellier Hérault
Début : 2025-10-22
fin : 2025-10-29
2025-10-22 2025-10-29
Une expérience immersive pour vous !
Espace Jeunes Citoyens
Domaine Départemental Pierresvives
Montpellier
Venez vivre une expérience immersive unique par des Casques à Réalité Virtuelle à travers
Des mini-jeux
• Roller Coaster Aventure 4 minutes de montagne russe
• Beat Saber Jeu musical rythmique
• Sport Scramble Bowling et tennis dans un style cartoon
Des films d’animation primés
• Lapin Invasion
• Harry
De 12 à 14 ans
Gratuit sur inscription laurent.parat@crij.org
Plus d’infos au 04.67.67.30.86 .
907 avenue du professeur Blayac Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 67 67 30 86
English :
An immersive experience for you!
German :
Ein immersives Erlebnis für Sie!
Italiano :
Un’esperienza coinvolgente per voi!
Espanol :
Una experiencia de inmersión para usted
