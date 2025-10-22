DÉCOUVERTE DE LA RÉALITÉ AUGMENTÉE Montpellier

DÉCOUVERTE DE LA RÉALITÉ AUGMENTÉE

907 avenue du professeur Blayac Montpellier Hérault

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-29

2025-10-22 2025-10-29

Une expérience immersive pour vous !

Espace Jeunes Citoyens

Domaine Départemental Pierresvives

Montpellier

Venez vivre une expérience immersive unique par des Casques à Réalité Virtuelle à travers

Des mini-jeux

• Roller Coaster Aventure 4 minutes de montagne russe

• Beat Saber Jeu musical rythmique

• Sport Scramble Bowling et tennis dans un style cartoon

Des films d’animation primés

• Lapin Invasion

• Harry

De 12 à 14 ans

Gratuit sur inscription laurent.parat@crij.org

Plus d’infos au 04.67.67.30.86 .

English :

An immersive experience for you!

German :

Ein immersives Erlebnis für Sie!

Italiano :

Un’esperienza coinvolgente per voi!

Espanol :

Una experiencia de inmersión para usted

