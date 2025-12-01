Découverte de la réalité virtuelle à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar
Découverte de la réalité virtuelle à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar mercredi 17 décembre 2025.
Découverte de la réalité virtuelle à la médiathèque
Médiathèque Intercommunale 16 avenue du général de Gaulle Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 10:00:00
fin : 2025-12-17 12:00:00
Date(s) :
2025-12-17
Revivre l’histoire de la construction de Notre-Dame de Paris ou plonger dans l’histoire tragique de prisonniers qui rêvent d’évasion… Une découverte de la réalité virtuelle réservée aux adultes.
Sur réservation
.
Médiathèque Intercommunale 16 avenue du général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
English :
Relive the history of the construction of Notre-Dame de Paris or plunge into the tragic story of prisoners dreaming of escape… A discovery of virtual reality for adults only.
By reservation only
German :
Erleben Sie die Geschichte des Baus von Notre-Dame de Paris oder tauchen Sie in die tragische Geschichte von Gefangenen ein, die von einer Flucht träumen… Eine Entdeckungsreise in die virtuelle Realität nur für Erwachsene.
Auf Reservierung
Italiano :
Rivivete la storia della costruzione di Notre-Dame de Paris o immergetevi nella tragica storia dei prigionieri che sognano di fuggire… Un’esperienza di realtà virtuale per soli adulti.
Solo su prenotazione
Espanol :
Reviva la historia de la construcción de Notre-Dame de París o sumérjase en la trágica historia de unos presos que sueñan con escapar… Una experiencia de realidad virtual sólo para adultos.
Sólo con reserva previa
L’événement Découverte de la réalité virtuelle à la médiathèque Montélimar a été mis à jour le 2025-11-05 par Montélimar Tourisme Agglomération