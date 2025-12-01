Découverte de la réalité virtuelle à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar

Découverte de la réalité virtuelle à la médiathèque

Revivre l’histoire de la construction de Notre-Dame de Paris ou plonger dans l’histoire tragique de prisonniers qui rêvent d’évasion… Une découverte de la réalité virtuelle réservée aux adultes.

Sur réservation

English :

Relive the history of the construction of Notre-Dame de Paris or plunge into the tragic story of prisoners dreaming of escape… A discovery of virtual reality for adults only.

By reservation only

German :

Erleben Sie die Geschichte des Baus von Notre-Dame de Paris oder tauchen Sie in die tragische Geschichte von Gefangenen ein, die von einer Flucht träumen… Eine Entdeckungsreise in die virtuelle Realität nur für Erwachsene.

Auf Reservierung

Italiano :

Rivivete la storia della costruzione di Notre-Dame de Paris o immergetevi nella tragica storia dei prigionieri che sognano di fuggire… Un’esperienza di realtà virtuale per soli adulti.

Solo su prenotazione

Espanol :

Reviva la historia de la construcción de Notre-Dame de París o sumérjase en la trágica historia de unos presos que sueñan con escapar… Una experiencia de realidad virtual sólo para adultos.

Sólo con reserva previa

