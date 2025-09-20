Découverte de la réalité virtuelle dans le cadre du festival de l’écrit à l’écran Médiathèque intercommunale Montéliamar-agglomération Montélimar
Découverte de la réalité virtuelle dans le cadre du festival de l’écrit à l’écran Médiathèque intercommunale Montéliamar-agglomération Montélimar samedi 20 septembre 2025.
Découverte de la réalité virtuelle dans le cadre du festival de l’écrit à l’écran
Médiathèque intercommunale Montéliamar-agglomération 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 12:00:00
Date(s) :
2025-09-20
À l’occasion du festival de l’écrit à l’écran, venez vous initier à la réalité virtuelle, avec une sélection d’expériences immersives autour du cinéma.
.
Médiathèque intercommunale Montéliamar-agglomération 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
English :
As part of the festival de l’écrit à l’écran, come and learn about virtual reality, with a selection of immersive cinema experiences.
German :
Anlässlich des Festivals de l’écrit à l’écran können Sie sich in die virtuelle Realität einführen lassen, mit einer Auswahl an immersiven Erlebnissen rund um das Kino.
Italiano :
Nell’ambito del festival de l’écrit à l’écran, venite a provare la realtà virtuale con una selezione di esperienze cinematografiche immersive.
Espanol :
En el marco del festival de l’écrit à l’écran, venga a probar la realidad virtual con una selección de experiencias cinematográficas inmersivas.
L’événement Découverte de la réalité virtuelle dans le cadre du festival de l’écrit à l’écran Montélimar a été mis à jour le 2025-07-08 par Montélimar Tourisme Agglomération