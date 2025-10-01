Découverte de la réalité virtuelle Égletons
Découverte de la réalité virtuelle Égletons mercredi 1 octobre 2025.
Découverte de la réalité virtuelle
Centre de découverte du Moyen Age Égletons Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-01
fin : 2025-12-11
Date(s) :
2025-10-01 2025-10-08 2025-10-15 2025-10-22 2025-10-29 2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26 2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17
Vivez des expériences immersives uniques avec la Réalité Virtuelle de la Micro-Folie ou laissez-vous tenter par notre catalogue de jeux. .
Centre de découverte du Moyen Age Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 29 66
English : Découverte de la réalité virtuelle
German : Découverte de la réalité virtuelle
Italiano :
Espanol : Découverte de la réalité virtuelle
L’événement Découverte de la réalité virtuelle Égletons a été mis à jour le 2025-09-22 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières