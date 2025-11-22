Découverte de la Réalité Virtuelle Pontarlier
Découverte de la Réalité Virtuelle Pontarlier samedi 22 novembre 2025.
Découverte de la Réalité Virtuelle
RDC de la médiathèque municipale Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2025-11-22 14:00:00
fin : 2025-11-22 17:00:00
Organisé par la Médiathèque Municipal de Pontarlier.
Venez découvrir le monde en réalité virtuelle avec le PSVR2 ! A partir de 12 ans. .
RDC de la médiathèque municipale Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 mediatheque@ville-pontarlier.fr
