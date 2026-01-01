Découverte de la Réalité Virtuelle Pontarlier

Découverte de la Réalité Virtuelle

RDC de la médiathèque municipale Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2026-01-31 14:00:00

fin : 2026-01-31 17:00:00

2026-01-31

Organisé par la Médiathèque Municipal de Pontarlier.

Venez découvrir le monde en réalité virtuelle avec le PSVR2 ! A partir de 12 ans. .

RDC de la médiathèque municipale Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 mediatheque@ville-pontarlier.fr

