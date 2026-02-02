Découverte de la réflexologie

Salle Georges Brassens Amfreville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 10:30:00

fin : 2026-03-21 11:30:00

Date(s) :

2026-03-21

Atelier de découverte de la réflexologie en famille initiation aux bases, détente et bien-être. Explorez les zones réflexes et repartez avec des gestes simples pour vous relaxer.

Atelier de découverte de la réflexologie en famille initiation aux bases, détente et bien-être. Explorez les zones réflexes et repartez avec des gestes simples pour vous relaxer.

Inscription obligatoire. .

Salle Georges Brassens Amfreville 14860 Calvados Normandie colibries.normandie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Découverte de la réflexologie

Family reflexology discovery workshop: introduction to the basics, relaxation and well-being. Explore reflex zones and leave with simple relaxation techniques.

L’événement Découverte de la réflexologie Amfreville a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Normandie Pays d’Auge