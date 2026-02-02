Découverte de la réflexologie Amfreville
Découverte de la réflexologie Amfreville samedi 21 mars 2026.
Découverte de la réflexologie
Salle Georges Brassens Amfreville Calvados
Début : 2026-03-21 10:30:00
fin : 2026-03-21 11:30:00
2026-03-21
Atelier de découverte de la réflexologie en famille initiation aux bases, détente et bien-être. Explorez les zones réflexes et repartez avec des gestes simples pour vous relaxer.
Inscription obligatoire. .
Salle Georges Brassens Amfreville 14860 Calvados Normandie colibries.normandie@gmail.com
English : Découverte de la réflexologie
Family reflexology discovery workshop: introduction to the basics, relaxation and well-being. Explore reflex zones and leave with simple relaxation techniques.
L’événement Découverte de la réflexologie Amfreville a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Normandie Pays d’Auge