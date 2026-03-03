Découverte de la réhabilitation de la Ligne Ferroviaire 26 Saint-Phal

Découverte de la réhabilitation de la Ligne Ferroviaire 26

Mercredi 29 avril SAINT-PHAL Découverte de la réhabilitation de la Ligne Ferroviaire 26. A 14h30. A l’ancienne gare, 2 rue de la gare.

Venez découvrir le formidable travail de l’association ASL 26 afin de sauvegarder et revaloriser l’ancienne voie ferrée qui reliait Troyes et Saint-Florentin. Dans un parcours qui longe l’ancienne voie, vous pourrez apercevoir le patrimoine ferroviaire comme le seul tunnel ferroviaire de l’Aube surnommé le “trou noir” mais surtout venir découvrir le futur vélorail, fruit du travail de nombreux bénévoles de l’association qui œuvrent pour ce projet.

Organisé par l’Office de Tourisme Othe-Armance.

Tarifs 5 €

Pour toutes les visites et animations, inscription obligatoire au +33 (0)3 25 70 04 45 ou +33 (0)3 25 40 97 22 ot@tourisme-othe-armance.com et sur https://tourisme-chaource-othe-armance.com/2026/03/03/les-animations-de-printemps-de-loffice-de-tourisme/ 5 .

2 Rue de la Gare Saint-Phal 10130 Aube Grand Est +33 3 25 40 97 22 ot@tourisme-othe-armance.com

