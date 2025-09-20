Découverte de la reliure d’art Hôtel des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem – DRAC Occitanie Toulouse

Découverte de la reliure d’art 20 et 21 septembre Hôtel des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem – DRAC Occitanie Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Atelier de reliure Garric‑Bouville

Découvrez l’atelier de reliure Garric‑Bouville, où se perpétue un métier d’art inscrit dans le patrimoine et en constante évolution.

Au programme :

Reliure classique et reliure d’art

Projets personnels

Gainerie

Dorure à la feuille d’or

L’atelier propose également de la formation professionnelle et des ateliers de loisirs pour partager ce savoir‑faire unique.

Hôtel des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem – DRAC Occitanie 32 rue de la Dalbade, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 20 14 Les Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem s’implantent à Toulouse au XIIe siècle. Le site comprend un hôpital, l’église Saint-Rémi, un cloître (dont il subsiste aujourd’hui quatre enfeus), le logis des hospitaliers et un cimetière fouillé en 2004. Acquis par le Ministère de la Culture et de la Communication en 1996, il abrite aujourd’hui le site toulousain de la Direction régionale des affaires culturelles Occitanie. Sa rénovation et la construction de l’aile moderne est dûe au cabinet d’architectes Munvez-Castel-Morel. Quartier de la Dalbade, derrière le marché des Carmes, près de l’église de la Dalbade. Métro ligne A, station Esquirol ; ligne B, station Carmes

Atelier de reliure Garric‑Bouville

© MI Pérez-Bouville