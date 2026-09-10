Découverte de la réserve et des métiers de conservation, Musée de la Résistance et de la Déportation, Castelnau-le-Lez

Informations pratiques

Découverte de la réserve et des métiers de conservation Samedi 19 septembre, 11h00 Musée de la Résistance et de la Déportation Hérault

Gratuit. Sur réservation. Limité à 10 places.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Venez découvrir les réserves du musée et les objets habituellement non exposés.

Cette visite sera aussi l’occasion de mieux comprendre les métiers de la conservation et les missions essentielles menées en coulisses pour préserver les collections.

Musée de la Résistance et de la Déportation 1 place de la Liberté, 34170 Castelnau-le-Lez Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie 04 67 14 27 45 https://mur34.fr/ https://www.facebook.com/museedelaresistancedemontpellier;https://www.instagram.com/murcastelnau/ [{« type »: « phone », « value »: « 0467142745 »}, {« type »: « email », « value »: « crhrdmusee@gmail.com »}] Le Musée de la Résistance et de la Déportation est un lieu de transmission, d’éducation, de formation et de réflexion sur l’histoire de la Seconde Guerre mondiale et de ses enjeux face à une actualité qui ne cesse de remettre au présent un passé qui semblait être derrière nous.

Créé en 1990 par des résistantes, résistants et des résistantes-déportées, résistants-déportés, il explore les différentes thématiques de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, porte les mémoires des hommes et femmes engagés dans ce combat, met en lumière celles de la Région de Résistance « R3 » (sud de la région Occitanie, Aude, Aveyron, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales) à travers une exposition permanente d’objets, de documents et de témoignages.

Outil pédagogique à destination des scolaires mais aussi du grand public, ce musée a pour objectif de perpétuer l’esprit de résistance, de liberté, de solidarité, de respect et de tolérance face à toute forme d’oppression et de discrimination. Il se donne pour mission d’éduquer à la citoyenneté et de faire vivre les valeurs républicaines par la défense de la laïcité. Tramway : ligne 2 Jacou – Saint-Jean-de-Védas, arrêt « Charles de Gaulle »

Vélos : des arceaux sont disposés aux abords de la place de la Liberté, du parking du 18 juin 1940 et de la place de l’Europe – Simone Veil

Bus :

ligne 13 Hopitaux – Facultés – Charles de Gaulle

ligne 15 Sabines – Sud de France, arrêt « Charles de Gaulle »

ligne 16 Port Marianne – Charles de Gaulle

ligne 36 Montaud – Castelnau-le-Lez, arrêt « Place de la Liberté »

Parkings :

Place du 18 juin 1940 (zone bleue limitée à 2h)

Le Vicarello (payant – 2h gratuites)

Venez découvrir la réserve du musée et les objets qui ne sont pas exposés, et en quoi consiste les métiers de la conservation.

©MUR