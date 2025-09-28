Découverte de la réserve naturelle de l’étang de Chourroumillas Arcangues

Réserve Naturelle Régionale Arcangues Pyrénées-Atlantiques

Découverte de la Réserve Naturelle Régionale de l´Etang de Chourroumillas (Xurrumilatx), de ses milieux et de la faune qu´elle accueille. Evocation du rôle du site à l´échelle locale et des actions mises en œuvre pour sa gestion.

Prévoir des vêtements adaptés et des bottes. Inscription obligatoire. .

Réserve Naturelle Régionale Arcangues 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 70 58 37 a.boiche@cen-na.org

