Découverte de la Réserve Naturelle d’Errota handia Réserve Naturelle Régionale Arcangues

Réserve Naturelle Régionale Chemin d’Errota Handia Arcangues Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date :

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Découverte de la Réserve Naturelle Régionale d´Errota Handia Découverte du site, de ses milieux et de la faune qu´il accueil, évocation du rôle du site à l´échelle locale et des actions mises en œuvre pour sa gestion. Prévoir des bottes. .

Réserve Naturelle Régionale Chemin d’Errota Handia Arcangues 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 70 58 37 a.boiche@cen-na.org

L’événement Découverte de la Réserve Naturelle d’Errota handia Arcangues a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme Pays Basque