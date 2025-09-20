Découverte de la restauration de documents graphiques Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Chambéry

Découverte de la restauration de documents graphiques 20 et 21 septembre Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Savoie

Sur inscription à partir du 1er septembre 2025 par téléphone 0479600404 (service Patrimoine ou atelier de reliure), par mail : patrimoine@mairie-chambery.fr et à l’accueil de la médiathèque.

Groupe limité à 12 personnes, à partir de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:15:00 – 2025-09-20T11:15:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

L’atelier de reliure et de conservation de la médiathèque vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir, le temps d’une visite, les matériaux, outils et techniques de restauration des cartes et plans conservés dans les magasins de conservation.

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Carré Curial, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery [{« type »: « phone », « value »: « 0479600404 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@mairie-chambery.fr »}] La Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, dont l’origine remonte au 18e siècle, est une bibliothèque municipale classée qui conserve un important fonds de livres anciens, rares et précieux. Accès libre aux horaires d’ouverture.

